Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте офиса украинского лидера.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - говорится в указе.

Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности. Среди других направлений - продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.

Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.

Совбез Украины 30 июля принял стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Глава МИД Дмитрий Кулеба тогда назвал это "историческим событием". По его словам, страна впервые получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности.