Талибы заявили, что новые взрывы в Кабуле произвели ВС США для уничтожения оборудования

КАИР, 26 августа. /ТАСС/. Последние взрывы в Кабуле были осуществлены ВС США с целью уничтожения собственного оборудования. Как сообщил в четверг представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид, опасность для горожан в связи с этим отсутствует.

"Сегодня в вечернее время в районе аэропорта Кабула были слышны взрывы. Они были осуществлены военными США с целью уничтожения своего оборудования. Жителям Кабула не стоит беспокоиться", - написал он на своей странице в Twitter.

Незадолго до этого афганский телеканал 1TV сообщил об очередном взрыве в районе кабульской воздушной гавани. Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошли не менее семи взрывов.