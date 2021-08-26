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Теракт возле аэропорта в Кабуле
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Талибы заявили, что новые взрывы в Кабуле произвели ВС США для уничтожения оборудования

Забихулла Муджахид отметил, что опасность для горожан в связи с этим отсутствует

КАИР, 26 августа. /ТАСС/. Последние взрывы в Кабуле были осуществлены ВС США с целью уничтожения собственного оборудования. Как сообщил в четверг представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид, опасность для горожан в связи с этим отсутствует.

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"Сегодня в вечернее время в районе аэропорта Кабула были слышны взрывы. Они были осуществлены военными США с целью уничтожения своего оборудования. Жителям Кабула не стоит беспокоиться", - написал он на своей странице в Twitter.

Незадолго до этого афганский телеканал 1TV сообщил об очередном взрыве в районе кабульской воздушной гавани. Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошли не менее семи взрывов.

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АфганистанТеракт возле аэропорта в Кабуле
Теракт возле аэропорта в Кабуле
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
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