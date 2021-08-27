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"Мы отреагируем с силой".
Теракт возле аэропорта в Кабуле

"Мы отреагируем с силой". Главное из выступления Байдена в связи со взрывами в Кабуле

Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден выступил с обращением в связи с терактом в Кабуле. Он заявил, что власти США сделают все возможное, чтобы наказать организаторов.

Основные тезисы выступления президента в Белом доме – в материале ТАСС. 

  • Американские разведслужбы считают, что теракт организовала группировка "Исламское государство в Хорасане" (ответвление запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"), заявил Байден.
  • Президент США полагает, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не помогало боевикам ИГ и не будет содействовать им в будущем.
  • Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. "Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем", - отметил глава государства.
  • Он подчеркнул, что США не позволят террористам помешать эвакуации из Афганистана. Байден отметил, что придерживается решения вывести войска к 31 августа.
  • Соединенные Штаты уже эвакуировали более 100 тыс. человек за последние 11 дней, добавил президент.
  • Военные США в Кабуле сообщили ему, что не нуждаются в дополнительных силах.
  • Президент подчеркнул, что США не должны приносить в жертву своих солдат, чтобы попытаться построить демократию в Афганистане.
  • Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в этой стране.

 

 

Теги
АфганистанСШАБайден, ДжоТеракт возле аэропорта в Кабуле
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