Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. ВС США подготовят планы по нанесению ударов по позициям группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), после того, как она совершила взрывы в столице Афганистана. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с обращением с связи с терактом в Кабуле.

"Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству "ИГ в Хорасане". Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем", - отметил глава государства.

По его мнению, ИГ "не одержит победу". "Мы спасем американцев [в Афганистане]. Мы вывезем наших афганских союзников, <...> Америку не запугать", - заверил Байден. "Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться", - заявил президент США, говоря об ИГ.

Президент США полагает, что талибы ("Талибан", запрещенная в России террористическая организация) не помогали боевикам ИГ в организации теракта в Кабуле и не будут им содействовать в будущем.

"Пока что нет свидетельств <...> того, что был сговор между "Талибаном" и ИГ в осуществлении того, что произошло сегодня <...> и того, что, как ожидается, будет продолжаться и дальше в будущем", - сказал он, выступая в четверг в Белом доме с обращением в связи с терактом в Кабуле.

"На самом деле в интересах "Талибана", чтобы "Исламское государство в Хорасане" [ответвление ИГ] не распространилось за те рамки, в которых оно существует сейчас", - отметил также Байден. Кроме того, американский лидер убежден также, что талибы сами заинтересованы в том, чтобы силы США "смогли вовремя уйти" из Афганистана. "В их собственных интересах, чтобы мы ушли тогда, когда сказали, что уйдем, и чтобы мы вывезли столько людей, сколько сможем", - добавил Байден.