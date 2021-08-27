ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане.

Главное из выступления Байдена в связи со взрывами в Кабуле

"Мы отреагируем с силой". Главное из выступления Байдена в связи со взрывами в Кабуле

"Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время", - заявил Байден, выступая в четверг в Белом доме. Таким образом президент США ответил на вопрос о том, лежит ли на нем ответственность за гибель 12 американских военнослужащих во взрывах около аэропорта Кабула.

Байден подчеркнул, что придерживается своего решения вывести американские войска из Афганистана к 31 августа.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошло два взрыва, устроенных террористами-смертниками. По последним данным СМИ, погибли не менее 90 человек. Пентагон подтвердил гибель 12 военнослужащих США, еще 15 военных пострадали. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осудило произошедшие и пообещало привлечь виновных к ответственности.