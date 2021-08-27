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Теракт возле аэропорта в Кабуле

Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле - "Уолл-стрит джорнэл".

Теги
АфганистанТеракт возле аэропорта в Кабуле
Теракт возле аэропорта в Кабуле
Число погибших американских военных при взрывах в Кабуле возросло до 13
Общее число погибших составляет не менее 90 человек
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