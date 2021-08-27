Трамп заявил, что не допустил бы взрывов у аэропорта Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что не допустил бы тех взрывов, которые прогремели в четверг в аэропорту Кабула. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения в эфире телеканала Fox News .

"Эта трагедия не должна была произойти <...>. И ее не случилось бы, будь я вашим президентом", - сказал он.

Экс-глава Белого дома также принес свои соболезнования семьям погибших, добавив, что "все американцы скорбят вместе с вами".

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Напряженная обстановка сложилась в столичной воздушной гавани после того, как талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Сразу несколько государств начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.