Трамп считает, что американские войска выглядят слабыми в результате терактов в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Взрывы, прогремевшие у аэропорта Кабула, показали слабость нынешних американских войск под управлением действующей администрации. Такое мнение в четверг выразил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Мы слабы, мы беспомощны. Нами управляют люди, которые не понимают, что делают", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о реакции на произошедшее.

По словам Трампа, этот теракт - "самая позорная вещь, которая происходила с нашей страной".

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Напряженная обстановка сложилась в столичной воздушной гавани после того, как талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Сразу несколько государств начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.