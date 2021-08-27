Трамп считает, что Байден испортил план вывода войск из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что демократ Джо Байден испортил план предыдущей администрации по выводу войск из Афганистана.

"Администрация Байдена заявила, что выводит военных. Они не вывели гражданских. Сначала вывезите гражданских, [военное] имущество, - сказал Трамп в четверг в интервью телеканалу Fox News. - <...> Военные в огромной опасности, самолеты, совершающие рейсы в аэропорт [Кабула] и из него, подвергаются опасности".

"Он [Байден] испортил план и первыми вывел военных. Это очень печальный день для страны и огромный позор. Кроме позора, это очень опасный день для страны", - добавил Трамп.

По версии республиканца, под его управлением был бы обеспечен безопасный вывод сил. "Мы могли бы уйти безопасно и с достоинством. Мы могли бы взять всех американских граждан и тех, кто помогал нам", - считает он.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Напряженная обстановка сложилась в столичной воздушной гавани после того, как талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Сразу несколько государств начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств. Байден в четверг подчеркнул, что операцию по эвакуации планируется завершить в установленный срок - к 31 августа.