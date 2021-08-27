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Блинкен и Рааб согласились продолжить сотрудничество в борьбе с терроризмом

В ходе телефонного разговора стороны обсудили "международное взаимодействие в отношении будущего Афганистана"

ТАСС, 27 августа. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб обсудили в ходе телефонного разговора необходимость сотрудничества в борьбе против терроризма. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте Госдепартамента.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом вслед за ужасающей террористической атакой, [которая произошла] сегодня в Кабуле. Они согласились с важностью продолжения тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении. Кроме того, стороны обсудили "международное взаимодействие в отношении будущего Афганистана".

26 августа возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Теги
АфганистанСШАРааб, ДоминикБлинкен, Энтони
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