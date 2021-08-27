Власти Гонконга отстранили от должности единственного оппозиционного депутата

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 августа. /ТАСС/. Власти Гонконга дисквалифицировали единственного оппозиционного депутата, остававшегося в составе Законодательного совета текущего созыва. Он не прошел "проверку на патриотизм", сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Речь идет о 37-летнем депутате Чжэн Сунтае от партии "Гражданская страсть" (Civic Passion), которая выступает против участия Китая в управлении Гонконгом. Решение о его отстранении принял главный секретарь (второй по значимости пост) Джон Ли, который недавно возглавил специальную комиссию по проверке квалификации кандидатов на выборах. Этот орган занимается сейчас проверкой всех 1,5 тыс. членов нового состава коллегии выборщиков, в которую автоматически попадают и парламентарии.

"Комиссия не позволит никому, кто лишь делает вид, что соблюдает основной закон и притворяется в верности городу, войти в [политическую] систему", - подчеркнул Джон Ли, который ранее был главным местным силовиком.

Чжэн Сунтай отстранен от участие в выборах на пять лет и не сможет баллотироваться в новый состав Законодательного совета в декабре текущего года.

В ноябре прошлого года власти Гонконга отстранили четырех оппозиционных законодателей сразу же после принятия в Пекине новой резолюции, которая закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Правовой акт дает возможность мгновенно лишать мандатов не соответствующих этому критерию депутатов без судебного решения. В знак протеста против дисквалификации своих коллег в отставку тогда подали 15 депутатов 70-местного парламента от продемократической оппозиции. Таким образом, после отстранения Чжэн Сунтая в законодательном органе больше не осталось представителей оппозиции.