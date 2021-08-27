Не менее 28 талибов погибли при взрывах в Кабуле

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 28 из 103 человек, которые погибли при взрывах возле аэропорта Кабула, были талибами. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя "Талибана" (запрещено в РФ).

"Мы потеряли больше людей, чем американцы", - сообщил чиновник. Он также поделился мнением, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана.

26 августа возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.