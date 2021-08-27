{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт возле аэропорта в Кабуле

Не менее 28 талибов погибли при взрывах в Кабуле

Представитель "Талибана" отметил, что они потеряли больше людей, чем американцы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 28 из 103 человек, которые погибли при взрывах возле аэропорта Кабула, были талибами. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя "Талибана" (запрещено в РФ).

"Мы потеряли больше людей, чем американцы", - сообщил чиновник. Он также поделился мнением, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана.

26 августа возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Теги
АфганистанТеракт возле аэропорта в Кабуле
Власти Гонконга отстранили от должности единственного оппозиционного депутата
Как сообщается в газете South China Morning Post, он не прошел "проверку на патриотизм"
Читать полностью