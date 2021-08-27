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Спецпредставитель Южной Кореи обсудит в США вопросы возобновления диалога с КНДР

Поездка спецпосланника республики начнется 28 августа

СЕУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Спецпосланник Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док посетит США, где обсудит проблему возобновления диалога с КНДР и другие вопросы. Об этом сообщил в пятницу южнокорейский МИД.

В графике четырехдневной поездки, которая начинается 28 августа, - встречи с представителями Госдепартамента, Белого дома, а также с американским спецпредставителем по КНДР Сон Кимом, который посещал Сеул на этой неделе.

"Стороны проведут интенсивные консультации относительно шагов, направленных на скорейшее возобновление мирного процесса на Корейском полуострове", - отмечается в заявлении МИД.

Днем ранее КНДР подвергла Южную Корею и США критике за проведение совместных командно-штабных учений, обвинив Сеул и Вашингтон в "подготовке к вторжению на Север".

Республика Корея и США завершили в четверг совместные командно-штабные учения, проводившиеся по сокращенной программе из-за пандемии коронавируса. Они проходили исключительно в формате компьютерного моделирования, без полевой фазы.

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СШАРеспублика Корея
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