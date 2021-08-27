Лукашенко рассчитывает на конструктивный диалог с Молдавией в интересах граждан

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил молдавского президента Майю Санду c Днем независимости Молдавии, выразив надежду, что определенная разность интересов не помешает Минску и Кишиневу вести конструктивный диалог.

"Искренне надеюсь, что некоторая разность приоритетов и векторов развития не помешает Минску и Кишиневу продолжить конструктивный и плодотворный диалог, руководствуясь в первую очередь подлинными интересами белорусов и молдаван", - приводит текст поздравления в пятницу пресс-служба белорусского президента.

Глава государства отметил, что за 30 лет суверенитета Молдавия, преодолев непростой путь становления, добилась заметных успехов в укреплении государственности, проведении социально-экономических преобразований, повышении уровня благосостояния своих граждан. По его словам, "заложен прочный фундамент многогранного и эффективного белорусско-молдавского сотрудничества, основанного на исторически сложившихся отношениях дружбы, понимании и взаимной поддержке" двух народов.