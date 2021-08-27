В ОБСЕ назвали ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе стабильной, но тревожной

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Обстановка на линии соприкосновения на востоке Украины остается стабильной, но тревожной. Об этом заявил спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Микко Киннунен после состоявшихся в среду и четверг встреч контактной группы и ее рабочих групп в формате видеоконференций.

"Ситуация в области безопасности вдоль линии соприкосновения остается стабильной, но тревожной: в течение августа 2021 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) сообщала в среднем о 180 нарушениях режима прекращения огня в день", - отметил он. Обсуждение в рабочей группе по безопасности в четверг касалось способов уменьшения напряженности, однако работа над этим важным вопросом требует продолжения, отметил Киннунен. Улучшение ситуации в области безопасности является основой для достижения результатов в других областях, в частности в гуманитарной и экономической сферах, добавил он.

Киннунен при этом приветствовал тот факт, что после нескольких месяцев безрезультатных попыток, связанных с разногласиями по процедурным вопросам, участники политической рабочей группы смогли провести формальные консультации по разработке плана действий в полном соответствии с минскими соглашениями. Среди тем, обсуждаемых в экономической рабочей группе, были вопросы водоснабжения. При этом особое внимание было уделено поставкам воды в отдельные районы Луганской области. Кроме того, участники обменялись мнениями по теме пенсионных выплат и вопросам окружающей среды, включая предотвращение экологических рисков, связанных с затоплением шахт.

В то же время спецпредставитель главы ОБСЕ отметил, что обсуждения в гуманитарной рабочей группе зашли в тупик из-за разногласий по поводу назначения нового эксперта, в связи с чем группа не смогла работать над такими важными вопросами, как взаимный обмен удерживаемыми и свободное пересечение линии соприкосновения. Исходя из этого, он призвал участников "проявить ответственность и попытаться как можно скорее найти выход из этой ситуации".

Кроме того, Киннунен сообщил, что состоялся обмен мнениями о возможности разработки регламента контактной группы. "Был выдвинут довод о том, что новый регламент, при условии его согласования, сможет облегчить нашу работу", - добавил он. Киннунен, отметив, что из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, с марта 2020 года очные встречи группы не проводились, сказал, что есть консенсус в отношении необходимости вернуться к заседаниям в очной форме. Однако, по его словам, необходимо рассмотреть возможные места их проведения.

Новый спецпредставитель главы ОБСЕ

Это было первое заседание, которое провел Киннунен в качестве специального представителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе. Он сказал, что готов "приложить все усилия для поисков решений по мирному урегулированию конфликта" и рассчитывает на конструктивное сотрудничество и активное участие сторон. Киннунен также выразил признательность своей предшественнице послу Хайди Грау, в том числе за вклад в соглашение об усилении режима прекращения огня, достигнутоe в июле 2020 года.