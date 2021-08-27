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Смена власти в Афганистане
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Испания завершила операцию по эвакуации из Афганистана

По данным El País, 82 гражданина страны покинули Кабул на последних двух вывозных рейсах утром 27 августа

ТАСС, 27 августа. Два последних самолета ВВС Испании прибыли в Дубай из Кабула, тем самым завершив операцию по эвакуации людей из Афганистана. Об этом в пятницу сообщила газета El País со ссылкой на министерство обороны страны.

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По ее данным, 81 гражданин Испании покинул Афганистан на двух последних вывозных рейсах утром в пятницу. Среди них были военные, сотрудники посольства и правоохранительных органов.

Как сообщает издание, эвакуированные испанцы прибудут в Мадрид чартерным рейсом авиакомпании Air Europa в 16:45 в пятницу (17:45 мск).

В ходе операции по эвакуации Испании в общей сложности удалось вывезти из Афганистана около 1,9 тыс. человек.

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АфганистанИспанияСмена власти в Афганистане
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