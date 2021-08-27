Испания завершила операцию по эвакуации из Афганистана

ТАСС, 27 августа. Два последних самолета ВВС Испании прибыли в Дубай из Кабула, тем самым завершив операцию по эвакуации людей из Афганистана. Об этом в пятницу сообщила газета El País со ссылкой на министерство обороны страны.

На эту тему

По ее данным, 81 гражданин Испании покинул Афганистан на двух последних вывозных рейсах утром в пятницу. Среди них были военные, сотрудники посольства и правоохранительных органов.

Как сообщает издание, эвакуированные испанцы прибудут в Мадрид чартерным рейсом авиакомпании Air Europa в 16:45 в пятницу (17:45 мск).

В ходе операции по эвакуации Испании в общей сложности удалось вывезти из Афганистана около 1,9 тыс. человек.