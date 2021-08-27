Президент Болгарии вручил социалистам мандат на право сформировать правительство

СОФИЯ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев предоставил коалиции "Болгарская социалистическая партия (БСП) за Болгарию" третий мандат на право сформировать правительство страны.

"Решил вручить мандат БСП, потому что эта партия отстаивает такие ценности, как свобода и солидарность. БСП сохранила открытость и готовность к диалогу вокруг вопроса о формировании правительства. Но самая важная причина - [это] тысячи почтенных социалистов, которых я хорошо знаю", - сказал Радев, передавая лидеру БСП Корнелии Ниновой мандат на право формирования правительства.

Нинова заявила, что пригласит на переговоры по управлению страной представителей всех представленных в парламенте политических партий, исключая коалицию в составе партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС) и Движение за права и свободы (ДПС).

"Приложим все усилия для формирования правительства, имеющего в парламенте стабильное большинство", - подчеркнула лидер БСП.

Предыдущие попытки сформировать правительство победившей на парламентских выборах партией "Есть такой народ" и коалицией "ГЕРБ-СДС" были безуспешными. Сейчас минимальный шанс на успех попытаются реализовать социалисты. Конституция Болгарии либерально подходит к заключительной попытке договорится об управлении страной, основной закон официально не ограничивает по времени необходимые политические консультации по выбору кандидата на пост главы правительства.

Если представителям БСП также не удастся сформировать правительство, что является наиболее вероятным сценарием, так как партия "Есть такой народ" и коалиция "Демократическая Болгария" на данный момент категорически отказываются поддержать усилия социалистов, то президент подпишет указ о роспуске 46-го Народного собрания, назначит техническое правительство и объявит дату проведения уже третьих в нынешнем году парламентских выборов.