В Армении сообщают, что ВС Азербайджана продолжают блокировать два участка дороги в Иран

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Азербайджанские военные продолжают перекрывать два участка дороги Горис - Капан, которая связывает Армению с Ираном. Об этом в пятницу утром сообщил журналистам глава общины Капан Геворг Парсян.

"Ситуация не изменилась, азербайджанцы продолжают перекрывать участки Кармракар - Шурнух и Горис - Воротан, в результате чего три армянских села практически потеряли связь с Арменией. Кроме этого, мы в результате теряем связь с Ираном, потому что альтернативный путь через Татев не предусматривает движения фур и больших грузовиков", - заявил Парсян.

По его словам, трехсторонние переговоры между Арменией, Азербайджаном и представителями погранслужбы РФ, которые прошли в четверг, не дали результатов. "Они, по всей видимости, продолжатся сегодня", - сказал он.

В четверг Служба национальной безопасности Армении заявила, что азербайджанские войска в среду вечером перекрыли участок межгосударственной дороги Горис - Капан. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что эти действия противоречат договоренностям между Арменией, Азербайджаном и Россией.

По итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана под контроль Баку были переданы семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, кроме Лачинского коридора, который связывает Армению и Карабах. Участки Кармракар - Шурнух и Горис - Воротан межгосударственной дороги, связывающей Армению с Ираном, также перешли Азербайджану, однако там был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.