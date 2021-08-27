Пашинян: Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Армения получила некоторые положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе. Об этом в пятницу на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Возвращаясь к повестке установления мира в регионе, я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами", - сказал он.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

Армянские власти неоднократно заявляли, что Турция оказывала помощь Азербайджану в ходе военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. В Ереване также утверждали, что Анкара перебрасывала в регион боевиков с Ближнего Востока.