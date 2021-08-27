Эрдоган: талибы предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула

АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) предложило Турции заниматься гражданским управлением аэропорта Кабула, а безопасность оно берет на себя. Об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.
"Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ, не приняли решение", - сказал он. Президент отметил, что решение не принято из-за неопределенности именно с точки зрения обеспечения безопасности воздушной гавани.
"Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это. Так что на данный момент речи не идет о каком-либо решении по предложению талибов", - сказал он, отметив, что необходимы соответствующие условия, чтобы Анкара смогла заниматься управлением воздушной гавани.
Турецкий лидер, однако, подчеркнул, что контакты Анкары с движением возможны при наличии повода и желания. "Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет. Мы не будем просить разрешения", - отметил он.
Эрдоган сообщил, что эвакуация турецких военных и гражданских из Кабула продолжается. Страна эвакуировала сотрудников своего посольства из города в район аэропорта. "В самом скором времени мы закончим эвакуацию военных и гражданских. Мы провели тщательную подготовку, и процесс идет успешно. Люди вывозятся самолетами в Исламабад, а оттуда, кто хочет, летит "Турецкими авиалиниями" домой", - сообщил он.
14 июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО, который должен завершиться к 11 сентября 2021 года. По итогам саммита альянса 14 июня страны НАТО приняли решение предоставить переходное финансирование для обеспечения непрерывной работы международного аэропорта Кабула, учитывая его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром. Талибы, взявшие контроль в стране в свои руки, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.