Турецкий телеканал NTV назвал ситуацию в аэропорту Кабула спокойной

АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Ситуация в аэропорту Кабула после взрывов в пятницу сохраняется спокойной. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV , показавший прямой эфир из аэропорта.

Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

На кадрах виден военный транспортный самолет. Он стоит возле терминала, рядом находятся автомобили, предположительно, иностранных миссий или сил безопасности. Ажиотажа, паники или скопления людей не наблюдается.

NTV отмечает, что самолет американского производства, но его принадлежность не удается установить, на фюзеляже не видно флага страны. Предположительно, это может быть борт французских ВС.