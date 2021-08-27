{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт возле аэропорта в Кабуле

Турецкий телеканал NTV назвал ситуацию в аэропорту Кабула спокойной

На видеокадрах видно, что ажиотажа, паники или скопления людей нет

АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Ситуация в аэропорту Кабула после взрывов в пятницу сохраняется спокойной. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV, показавший прямой эфир из аэропорта.

На эту тему
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

На кадрах виден военный транспортный самолет. Он стоит возле терминала, рядом находятся автомобили, предположительно, иностранных миссий или сил безопасности. Ажиотажа, паники или скопления людей не наблюдается.

NTV отмечает, что самолет американского производства, но его принадлежность не удается установить, на фюзеляже не видно флага страны. Предположительно, это может быть борт французских ВС.

Теги
АфганистанТеракт возле аэропорта в Кабуле
Смена власти в Афганистане
Эрдоган: талибы предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула
Безопасность они берут на себя, отметил турецкий президент
Читать полностью