Киссинджер считает, что неудача США в Афганистане продиктована отсутствием стратегии

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер объясняет неудачу США в Афганистане неспособностью ставить достижимые цели и следовать четкой стратегической линии. Об этом 98-летний дипломат написал в статье, опубликованной в пятницу в газете Corriere della Sera.

"Соединенные Штаты не сумели противостоять боевикам из-за неспособности определить достижимые цели и связать их в единую стратегию, которая была бы поддержана всеми политическими сторонами в США. Военные цели были настолько высокими, что [оказались] недостижимы, политические, наоборот, слишком размытыми. Неспособность увязать их между собой привела к тому, что Америка оказалась заложницей конфликтов без ясных горизонтов, что повлекло внутренние разногласия и полемику", - пишет Киссинджер. "Именно в тот момент, когда талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) ушли из Афганистана [в Пакистан после начала военной операции США], мы утратили основные цели и стратегическое видение", - продолжает он.

Дипломат напомнил, что еще в 2010 году предупреждал, что такие затянувшиеся вмешательства грозили "потерей поддержки большинства афганцев, которые не разделяют принципов джихада (войны с неверными - прим. ТАСС)". Киссинджер также указывает, что "возможности общей борьбы с терроризмом никогда не были исследованы". "Безусловно, Индия, Китай, Россия и Пакистан часто демонстрировали противоречивые интересы. Но при помощи виртуозной дипломатии можно было бы выработать единые подходы к борьбе с терроризмом в Афганистане, но эта альтернатива никогда не рассматривалась", - пишет дипломат.

"Америка не может отступать от своей ключевой роли в поддержании мирового порядка, продиктованной как могуществом, так и историческими ценностями", - убежден Киссинджер, считая, что администрация американского президента Джо Байдена еще сможет выработать и осуществлять всеобъемлющую стратегию, отвечающую как внутренним, так и международным вызовам.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и.о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер.