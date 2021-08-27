В НАТО считают, что Кабул может стать полем битвы талибов и "Исламского государства"

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Кабул может превратиться в поле битвы между террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), взявшим под свой контроль Афганистан. Такое предположение высказал в опубликованном в пятницу интервью газете Messaggero представитель НАТО, бывший итальянский посол в Пакистане Стефано Понтекорво, координирующий гражданские операции по эвакуации людей из Афганистана.

По его мнению, теракты в аэропорту Кабула пока носят эпизодический характер. "В ближайшее время Кабул может стать полем битвы между ИГ и талибами", - сказал дипломат.

При этом он отметил, что "на нынешнем этапе талибы не в состоянии остановить ИГ" из-за отсутствия какой-либо структуры управления. "Талибы хотят ее восстановить, но понадобится время. И потом у них нет полного и абсолютного контроля над территорией, а также достаточного числа людей", - указал дипломат.