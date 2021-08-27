Суд рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Брейвика

ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. /ТАСС/. Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика, отбывающего наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года. Об этом сообщила в пятницу газета Verdens Gang.

Издание напомнило, что прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью прошлого года в связи с тем, что в этом году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору.

"Прокуратура вынесла решение, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания его под стражей до сих пор существуют", - сказал адвокат террориста Эйстен Стуррвик. По его словам, "это означает, что по вопросу УДО будет проведено судебное заседание", суд может состояться к концу года.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал- демократической Рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.