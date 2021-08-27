Празднование юбилея независимости Молдавии началось без президентов Румынии и Украины

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Празднование 30-летия независимости Молдавии началось без президентов Румынии и Украины, которые из-за тумана не смогли в пятницу вовремя прибыть в Кишинев. Ранее из-за этого начало торжественных мероприятий было отложено на час. Вместе с президентом Майей Санду, которая открыла торжества, на центральную площадь вышел глава Польши Анджей Дуда, который прилетел накануне.

В настоящее время, как передает корреспондент ТАСС, в Кишиневе ясная, солнечная погода, рассеялся небольшой туман, который был ранним утром.

Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости - по этому случаю планируется военный парад в центре Кишинева.

В центре столицы с утра собрались очереди из желающих посмотреть на парад - все они должны представить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Чтобы ограничить число зрителей, власти предупредили, что торжества на главной площади будут транслировать сразу несколько телеканалов.