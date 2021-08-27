В Белоруссии еще более десятка Telegram-каналов и чатов признали экстремистскими

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Информационный контент более десятка Telegram-каналов и чатов признан экстремистским по решению белорусских судов. Об этом сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Белоруссии.

"По заявлениям органов прокуратуры информационная продукция чатов и каналов мессенджера Telegram "Крупки Чат. Крупки для жизни", "Смолевичи политдвиж", "Это Вилейка, детка", "Вилейка для жизни", "Боровляны инфо", "Боровляны чат", "Заславль для жизни", "Зеленый бор", "Колодищи военный городок чат", "Кобрин для Жизни", "Кобрин 97%", "Гродно Азот Чат" , "Стачком Азота", а также интернет-сообщества "Это Вилейка, детка" судами признана экстремистскими материалами", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

После массовых протестов, которые прошли в Белоруссии вслед за президентскими выборами 9 августа прошлого года, власти республики неоднократно подчеркивали, что протестная активность координировалась через мессенджеры и Telegram-каналы. За прошедший год в Белоруссии признаны экстремистскими около 200 Telegram-каналов и чатов, ряд других интернет-ресурсов.