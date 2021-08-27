Украинские снайперы проводят учения в Херсонской области

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Украинские снайперы проводят учения на одном из полигонов в Херсонской области. Об этом в пятницу сообщило в Facebook командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.

"На одном из полигонов боевой подготовки на Херсонщине проходят занятия по стрелковой подготовке для снайперов из состава подразделений группировки войск", - говорится в сообщении.

По данным командования объединенных сил, снайперы выполняют задачи "по контрснайперским действиям". "Бойцы работали в парах. Это дает возможность улучшить уровень коллег в ходе практической стрельбы", - говорится в информации.

По словам командующего объединенными силами Сергея Наева, занятия со снайперами проводятся на постоянной основе. "Ведь профессиональный снайпер, кроме умения метко стрелять, должен быть еще и очень уравновешенным, уметь сконцентрироваться, а также самостоятельно принимать правильные и взвешенные решения", - подчеркнул Наев.

Подразделения силовых структур Украины в последние годы часто проводят учения вблизи российских границ, в частности в приграничной с Крымом Херсонской области.