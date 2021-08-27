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СМИ: пакистанские военнослужащие убили трех афганцев, незаконно пересекших границу

Еще пять нарушителей границы получили ранения, сообщает Geo TV

ИСЛАМАБАД, 27 августа. /ТАСС/. Пограничники Пакистана застрелили трех афганцев, незаконно пересекших границу в районе контрольно-пропускного пункта "Торкхам". Еще пятеро нарушителей границы были ранены.

Как сообщает в пятницу со ссылкой на представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) телеканал Geo TV, на территорию Пакистана через "Торкхам" пытались проникнуть 10 граждан Афганистана.

О судьбе пятерых раненых ничего не сообщается.

Инцидент произошел вскоре после того, как в четверг в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов, один из которых устроил террорист-смертник. В результате терактов погибли более 100 человек. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Пограничный переход "Торкхам" считается крупнейшим и наиболее загруженным на границе Пакистана и Афганистана. Через него осуществляется основная часть приграничной торговли между двумя странами.

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