В МИД Сербии заявили, что Приштина все чаще нарушает Брюссельские соглашения

БЕЛГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Приштина не выполняет Брюссельские соглашения, подписанные при посредничестве ЕС, и все чаще нарушает взятые по этому документу обязательства, заявил в пятницу глава МИД Сербии Никола Селакович.

"Министр Селакович проинформировал председателя словенского парламента о ходе диалога Белграда и Приштины, напомнив, что Белград полностью привержен нормализации отношений с Приштиной и поддерживает устойчивые и применимые компромиссные решения, но также указал не невыполнение и все более частые нарушения Брюссельского соглашения со стороны Приштины", - говорится в заявлении МИД Сербии по результатам встречи Селаковича с председателем Государственного собрания (нижняя палата парламента) Словении Игором Зорчичем в Белграде.

Собеседники также обсудили двустороннее сотрудничество, политический диалог на всех уровнях и положение сербского меньшинства в Словении. Глава МИД Сербии выразил надежду, что Словения, председательствующая в Совете ЕС, останется приверженной расширению Евросоюза на Западные Балканы.

Ранее по результатам первого раунда контактов Белграда и Приштины в Брюсселе, состоявшегося в середине июля, президент Сербии Александар Вучич проинформировал, что Косово отказалось выполнять взятые на себя в соответствии с Брюссельскими соглашениями от 19 апреля 2013 года обязательства и создавать Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Он неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав сообщества, а затем приостановили этот процесс.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.