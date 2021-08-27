Флаги стран НАТО приспустили в штаб-квартире альянса в Брюсселе из-за теракта в Кабуле

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Флаги государств НАТО были приспущены в пятницу в штаб-квартире альянса в Брюсселе в связи с терактом в Кабуле, в результате которого погибли американские военные и гражданские лица.

"Флаги всех 30 государств НАТО приспущены в штаб-квартире альянса в связи с отвратительной террористической атакой в аэропорту Кабула. Мы скорбим обо всех жертвах. Мы чтим память американских военных, которые потеряли жизни, чтобы вывезти в безопасные условия других. Они не будут забыты", - говорится в распространенном заявлении НАТО.