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Флаги стран НАТО приспустили в штаб-квартире альянса в Брюсселе из-за теракта в Кабуле

В альянсе заявили, что скорбят обо всех жертвах и чтят память американских военных

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Флаги государств НАТО были приспущены в пятницу в штаб-квартире альянса в Брюсселе в связи с терактом в Кабуле, в результате которого погибли американские военные и гражданские лица.

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"Флаги всех 30 государств НАТО приспущены в штаб-квартире альянса в связи с отвратительной террористической атакой в аэропорту Кабула. Мы скорбим обо всех жертвах. Мы чтим память американских военных, которые потеряли жизни, чтобы вывезти в безопасные условия других. Они не будут забыты", - говорится в распространенном заявлении НАТО.

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