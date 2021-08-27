CBS: число жертв теракта в Кабуле увеличилось до 170

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 170 человек погибли в результате теракта у аэропорта Кабула, большинство из них - афганцы. Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на Минздрав Афганистана телекомпания CBS . Ранее сообщалось о 110 погибших.

Как в свою очередь отмечает на своей странице в Twitter корреспондент CBS в Афганистане Ахмад Мухтар, ранения в результате теракта получили почти 200 человек. По сведениям журналиста, среди погибших не менее трех детей.

В четверг Пентагон подтвердил, что в числе жертв 13 американских военных, еще 18 пострадали. Как уточняет CBS, среди погибших 10 морпехов и один служащий ВМС США.