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Теракт возле аэропорта в Кабуле
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CBS: число жертв теракта в Кабуле увеличилось до 170

Пострадали почти 200 человек
© MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 170 человек погибли в результате теракта у аэропорта Кабула, большинство из них - афганцы. Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на Минздрав Афганистана телекомпания CBS. Ранее сообщалось о 110 погибших.

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Как в свою очередь отмечает на своей странице в Twitter корреспондент CBS в Афганистане Ахмад Мухтар, ранения в результате теракта получили почти 200 человек. По сведениям журналиста, среди погибших не менее трех детей.

В четверг Пентагон подтвердил, что в числе жертв 13 американских военных, еще 18 пострадали. Как уточняет CBS, среди погибших 10 морпехов и один служащий ВМС США.

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АфганистанТеракт возле аэропорта в Кабуле
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