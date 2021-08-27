Си Цзиньпин предложил президенту Филиппин постоянные тесные контакты по важным вопросам

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу предложил президенту Филиппин Родриго Дутерте постоянно поддерживать тесные контакты по важным вопросам двусторонних отношений. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Я готов поддерживать с вами тесные контакты, чтобы мы могли постоянно обмениваться мнениями по важным двусторонним вопросам", - заявил китайский лидер в ходе телефонного разговора со своим филиппинским коллегой. По словам Си Цзиньпина, высшее руководство Китая стремится к укреплению дружественных доверительных отношений с Манилой и уделяет им большое внимание.

"Мы готовы действовать сообща по еще большему количеству совместных проектов", - добавил председатель КНР. Как он уточнил, в сложившейся международной ситуации Китай и Филиппины должны, в соответствии с ключевыми тенденциями, выстраивать политику, которая бы способствовала процветанию всего региона.

Си Цзиньпин выразил удовлетворение по поводу успешного согласования проектов Манилы с инициативой "Один пояс - один путь". Он также пообещал, что Китай будет оказывать Филиппинам активную поддержку в борьбе с коронавирусом.

Как заявил Дутерте, филиппинская сторона надеется на еще более плодотворное сотрудничество с КНР в области инфраструктурного строительства и сельского хозяйства. По данным Синьхуа, он заверил Си Цзиньпина, что Филиппины "не будут ущемлять интересы Китая по геополитическим вопросам".