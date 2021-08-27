Совбез ООН осудил теракты в Кабуле 26 августа

"Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и стабильности. Целенаправленная атака против гражданских лиц и находящихся при исполнении служебных обязанностей людей во время эвакуации особенно отвратительна и требует осуждения, - говорится в нем. - Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих заслуживающих осуждения актов терроризма".

В заявлении отмечается, что ответственность за теракты взяла на себя организация "Исламское государство в Хорасане" (запрещена в РФ). Роль движения "Талибан" (запрещено в РФ) в заявлении не упоминается.

Члены Совбеза также подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом в Афганистане, но указали, что она должна осуществляться в соответствии с международными нормами и обязательствами. "Они подчеркнули необходимость того, чтобы все страны боролись с угрозами международному миру и безопасности, порождаемыми террористическими актами, всеми средствами в соответствии с Уставом ООН и другими обязательствами, включая международное гуманитарное право, международное право, относящееся к беженцам, и права человека", - говорится в документе.

В заявлении также подчеркивается необходимость обеспечить безопасность персонала ООН в Афганистане, а также дипломатического персонала стран - членов ООН. "Мы призвали все заинтересованные стороны уважать и помогать безопасной эвакуации гражданских лиц", - отмечается в заявлении. Документ не касается политических вопросов, в том числе признания правительства талибов, а также сроков эвакуации из Афганистана.