Премьер Приднестровья заявил, что республика заинтересована в российских инвестициях

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Непризнанное Приднестровье, где проживают свыше 200 тыс. граждан РФ, нуждается в российской поддержке и инвестициях. Об этом заявил глава правительства республики Александр Мартынов на встрече с делегацией депутатов Госдумы РФ Артемом Туровым и Сергеем Чижовым, а также председателем Калининградской областной думы Мариной Оргеевой и депутатом Воронежской областной думы Андреем Климентовым.

"Инвестиции помогут росту экономики, созданию рабочих мест. Непризнанный статус республики мешает притоку капиталов. Одно из решений, которое видят в Приднестровье, - помощь со стороны РФ в предоставлении поручительств для зарубежных партнеров. Также участие в различных программах кредитования малого и среднего бизнеса помогло бы активному развитию экономики", - информирует в пятницу пресс-служба правительства Приднестровья.

"Люди, которые проживают здесь, по менталитету, по сути - часть России, - цитирует премьера аппарат кабмина. - Многие в Приднестровье, испытывая целый ряд проблем, ждут от Российской Федерации помощи, видят в России гаранта и союзника в решение тех вопросов, которые накопились здесь". По словам Мартынова, экономических ресурсов Приднестровья не хватает для серьезного продвижения вперед.

Представляющие партию "Единая Россия" депутаты также провели встречи с избирателями. Люди обращали внимание на проблемы замены удостоверений личности, задержки, связанные с ограничениями, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. Затрагивались темы пенсий, получения гражданства РФ, льгот и пособий. Как отметил Туров, российские парламентарии будут поднимать эти вопросы в комитетах Госдумы.

К предстоящим выборам в Госдуму в Приднестровье будет открыто 27 участков - на пять больше, чем на прошлых выборах. Из них 12 откроются в городе Тирасполь, шесть - в городе Бендеры, по два участка заработают в городах Дубоссары и Рыбница и по одному - в Слободзее, Григориополе, Каменке и Днестровске. Еще один участок откроют в поселке Красное. В голосовании на выборах в Госдуму в 2016 году на левом берегу Днестра приняли участие 55,6 тыс. избирателей. При этом для граждан России, проживающих на правом берегу, были открыты три участка для голосования.