СМИ: Франция установила контакт с талибами для облегчения эвакуации из Афганистана

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Французские дипломаты установили контакты с талибами в Дохе и Кабуле для облегчения эвакуации из Афганистана. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на МИД Франции.

"Речь идет об оперативных контактах с талибами для облегчения задач эвакуации", - отметил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что "контакты состоялись в Дохе и Кабуле с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее в пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что с середины августа французские военные эвакуировали из Кабула около 3 тыс. французов и афганцев, безопасность которых находилась под угрозой в связи с приходом в Афганистане к власти талибов. Представитель министерства подтвердил позицию Парижа по Афганистану, указав, что Франция не намерена признавать режим талибов, но планирует сохранить контакты с афганским обществом.