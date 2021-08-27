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Смена власти в Афганистане
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СМИ: Франция установила контакт с талибами для облегчения эвакуации из Афганистана

Контакты состоялись в Дохе и Кабуле, отмечает телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Французские дипломаты установили контакты с талибами в Дохе и Кабуле для облегчения эвакуации из Афганистана. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на МИД Франции.

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"Речь идет об оперативных контактах с талибами для облегчения задач эвакуации", - отметил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что "контакты состоялись в Дохе и Кабуле с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее в пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что с середины августа французские военные эвакуировали из Кабула около 3 тыс. французов и афганцев, безопасность которых находилась под угрозой в связи с приходом в Афганистане к власти талибов. Представитель министерства подтвердил позицию Парижа по Афганистану, указав, что Франция не намерена признавать режим талибов, но планирует сохранить контакты с афганским обществом.

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АфганистанФранцияСмена власти в Афганистане
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