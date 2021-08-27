Елизавета II в ноябре посетит международную конференцию по климату в Глазго

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II посетит 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу в официальном аккаунте климатического форума в Twitter

"Мы рады сообщить, что Ее Величество королева посетит COP-26", - отмечается в сообщении.

После завершения многомесячной самоизоляции из-за пандемии коронавируса 95-летний монарх ранее вернулась к исполнению своих публичных обязанностей. Так, в июне она приняла лидеров Группы семи на официальном приеме, организованном в ботаническом саду "Эден" в графстве Корнуолл.

Двухнедельная конференция COP-26 должна была состояться еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии коронавируса. Она начнется 1 ноября с переговоров лидеров стран - участниц конвенции. Ожидается, что для участия в работе конференции в шотландский Глазго прибудет около 20 тыс. человек.

Британские власти объявили, что будут признавать вакцинацию от COVID-19 участников встречи вне зависимости от того, каким из существующих препаратов была сделана прививка. Великобритания признает человека вакцинированным лишь в том случае, если он получил на территории королевства, ЕС или США необходимое количество инъекций одной из четырех вакцин. Это препараты компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Королева получила обе дозы вакцины от коронавируса, однако от какого именно производителя, не уточняется.