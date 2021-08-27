Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии (ВС) удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

"Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, - сообщает БАЖ в пятницу в своем Telegram-канале. - Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ признаны не имеющими важности, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".

Председатель ОО "БАЖ" Андрей Бастунец заявил, что ассоциация продолжит делать свою работу "независимо от решения судов и административных органов, всеми законными способами".

Минюст начал проверку деятельности БАЖ 9 июня, при этом ассоциация заявляла, что получила информацию об этом только 21 июня из письма, в котором ведомство предлагало представить для проверки тысячи документов о деятельности организации. 14 июля в БАЖ прошел обыск, офис был опечатан, ее счет заморожен. На следующий день ассоциация получила от Минюста копию приказа о вынесении ей письменного предупреждения. Основанием для предупреждения ведомство назвало то, что региональные отделения БАЖ в Гомеле и Молодечно осуществляют деятельность без юридических адресов. 21 июля Минюст сообщил о том, что направил в Верховный суд Белоруссии иск о ликвидации БАЖ в связи непринятием мер по устранению нарушений.

Общественная организация "Белорусская ассоциация журналистов" действует с осени 1995 года и объединяет более 1 300 членов - сотрудников медийной сферы. Организация занималась защитой прав журналистов и СМИ, содействием развитию СМИ в республике. С 1997 года БАЖ являлась ассоциированным членом Международной федерации журналистов (IFJ).