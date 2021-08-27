Пентагон заявил, что возле аэропорта Кабула было совершено не два взрыва, а только один

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что в четверг в районе аэропорта Кабула прогремел один взрыв, а не два, как предполагалось ранее. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула.

"Мы не считаем, что там был второй взрыв в отеле "Барон" или рядом с ним. Это был один террорист-смертник. <...> В путанице в ходе очень динамично развивающихся событий, подобных этому, информация иногда может передаваться неверно или искажаться", - сказал он.

Эвакуация американцев

Американские военные за последние сутки эвакуировали из Кабула 300 соотечественников, в целом же, к настоящему моменту из столицы Афганистана удалось вывезти 5,1 тыс. граждан США, заявил Тейлор.

"За последние 24 часа более 300 граждан США эвакуированы из Афганистана, таким образом, общее число [эвакуированных американцев составляет] примерно 5,1 тыс.", - сказал он.

С конца июля США вместе с союзниками эвакуировали из Афганистана в общей сложности около 111 тыс. человек. Как отметил Тейлор, сотрудники американского консульства продолжают проверять и обрабатывать данные людей, прибывающих к аэропорту. "Некоторые ворота были закрыты, как мы сообщали, но [данные] граждан США, просителей специальных иммиграционных виз и оказавшихся в уязвимом положении афганцев, у которых есть необходимые документы, по-прежнему будут обрабатываться для [их] вылета из аэропорта. В аэропорту все еще находятся около 5,4 тыс. лиц <...>, который ожидают рейсов из Афганистана", - добавил генерал.

Пентагон намерен сохранить как можно больше возможностей для обеспечения безопасности в Кабуле на как можно более длительное время, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

"Чего мы хотим, так это сохранить как можно больше возможностей на как можно более длительное время как с точки зрения безопасности <...>, так и в плане возможностей по вывозу [из Афганистана] эвакуируемых", - сказал он.

При этом он подтвердил намерение властей США завершить военную миссию по эвакуации из Кабула к 31 августа. Его спросили, намерены ли США завершить свою миссию в Афганистане 31 августа, несмотря на унесший жизни американских военнослужащих теракт в Кабуле. "Мы все еще планируем завершить эту операцию в конце месяца. И, как я уже говорил ранее, по мере приближения [к 31 августа] <...> мы начнем двигать мышцами, чтобы вывести свои войска и часть своего оборудования", - ответил Кирби.

Он также добавил, что США готовы продолжать оказывать помощь афганцам, но американского военного присутствия в республике не будет. "Хотя у нас не будет там военного присутствия, правительство Соединенных Штатов все равно хочет посмотреть, что мы можем сделать вместе с международным сообществом, чтобы убедиться, что афганцы могут иметь наилучшие из всех возможных результатов для своего будущего", - добавил пресс-секретарь.

Военнослужащие США готовы к возможным атакам в Кабуле и ожидают их повторения в будущем, заявил Кирби.

Военнослужащие США продолжат проводить контролируемые взрывы военной техники, которую не вывезут из Кабула, указал пресс-секретарь ведомства.

США передавали талибам информацию о том, кто должен проходить через КПП и какие документы должны быть предъявлены, указали в Пентагоне.