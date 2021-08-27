Два турецких истребителя F-16 нарушили воздушное пространство Греции

АФИНЫ, 27 августа. /ТАСС/. Два турецких истребителя F-16 нарушили в пятницу греческое воздушное пространство над островами в Эгейском море, самолеты были опознаны и перехвачены греческой авиацией. Об этом сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции.

По его данным, два турецких самолета F-16 вошли в район полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR) в пятницу утром, не представив план полета. "В 11:17 по местному времени (совпадает с мск) они пролетели над греческими островами Антропофаги и Макрониси архипелага Фурни. По сложившейся практике, турецкие самолеты были опознаны и перехвачены греческими истребителями в соответствии с международными правилами", - говорится в сообщении.

Каждый год со стороны Турции происходят сотни нарушений греческого воздушного пространства. Греция поднимает на перехват нарушителей свою авиацию, которая вытесняет их из национального воздушного пространства.

Как отмечает в пятницу газета "Вима", в августе Турция уже совершила 122 таких нарушения воздушного пространства Греции. "В двух случаях турецкие самолеты даже участвовали в фиктивных воздушных боях с греческими истребителями в нарушение неофициального моратория между двумя странами, которые ранее обещали избегать напряженности в летние месяцы и особенно в туристический сезон. Даже в ночь недавнего сильного пожара в столичной области Аттика к северу от Афин турки отправили в Эгейское море два F-16, вооруженных ракетами класса "воздух-воздух", с целью нарушения ночью греческого воздушного пространства", - пишет издание.

Проблемы в греко-турецких отношениях

Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои.

Анкара предупреждала Афины, что расширение Грецией своих территориальных вод с шести до 12 морских миль стало бы "причиной для войны". При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает свои самолеты на их перехват и изгнание из своего воздушного пространства.

Подобная практика уже приводила к инцидентам. В 2006 году в ходе операции по перехвату нарушителей воздушного пространства произошло столкновение турецкого истребителя с греческим самолетом. Турецкий летчик сумел тогда катапультироваться, а греческий погиб. В апреле 2018 года погиб греческий пилот самолета "Мираж-2000-5", участвовавшего в операции по перехвату самолетов ВВС Турции и упавшего в море при возвращении на базу.