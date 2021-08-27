Глава Минэнерго Украины и уполномоченный кабмина ФРГ обсудили гарантии транзита газа

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Украинский министр энергетики Герман Галущенко и уполномоченный федерального правительства Германии по вопросам транзита газа по украинской территории Георг Граф Вальдерзее обсудили гарантии транзита газа через территорию Украины после пуска "Северного потока - 2". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минэнерго.

"Во время встречи стороны обсудили угрозы от реализации проекта "Северный поток - 2". Особое внимание стороны уделили гарантиям обеспечения транзита газа по территории Украины в Восточную Европу и безопасности поставок газа в регион", - говорится в сообщении.

Согласно информации, официальный Киев в очередной раз назвал "Северный поток - 2" угрозой энергобезопасности Европы. "Позиция Украины остается неизменной: проект "Северный поток - 2" является основным риском для энергетической безопасности в Европе. Россия использует газ не как товар, а как оружие. Это угрожает энергетической независимости стран Восточной Европы и подрывает энергобезопасность Украины", - утверждал Галущенко.

Министр призвал "обеспечить надлежащее применение третьего энергетического пакета к "Северному потоку - 2" и тем самым демонополизировать позицию "Газпрома" в Европе".

Газопровод "Северный поток - 2"

"Северный поток - 2" - проект по строительству газопровода, связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. С самого начала строительства Украина усмотрела в проекте угрозу своим интересам как транзитного государства и требовала остановить работы. Введенные США санкции приостановили на год сооружение трубопровода, но к лету 2021 года строительство было практически завершено.

В июле 2021 года США и Германия достигли соглашения, в рамках которого президент Джо Байден признал, что санкции уже не остановят реализацию "Северного потока - 2", а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти заявили также о готовности принять ответные меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд куб м газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Базовым требованием третьего энергопакета Евросоюза является разделение энергокомпаний (unbundling) на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами, и независимых операторов энерготранспортных систем (в том числе трубопроводов). На днях глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что предприятие "как реальный независимый оператор" предложит свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток - 2". Он также заявлял, что Киев считает наиболее надежной гарантией сохранения транзита продлить существующий договор "на следующие 15 лет".