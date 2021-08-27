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Смена власти в Афганистане

Талибы призвали сотрудниц медицинских учреждений Афганистана вернуться на рабочие места

Со стороны движения не будет абсолютно никаких препятствий, отметил представитель радикалов Забихулл Муджахид

КАИР, 27 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало всех женщин, работающих в медицинских учреждениях страны, вернуться на свои рабочие места. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на странице представителя радикалов Забихуллы Муджахида в Twitter.

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"Министерство всеобщего здравоохранения "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) призывает всех женщин - сотрудниц медицинских учреждений в административных центрах и провинциях приступить к выполнению своих обязанностей. Со стороны "Исламского эмирата" в этой связи не будет абсолютно никаких препятствий", - указано в сообщении.

18 августа генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал обеспечить постоянный гуманитарный доступ и продолжение работы службы здравоохранения в Афганистане, сосредоточив внимание на том, чтобы у женщин и девочек был доступ к медицинскому персоналу из числа женщин.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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