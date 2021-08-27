Глава ВПП получил заверения от талибов в содействии работе организации в Афганистане

РИМ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли получил заверения от представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) в содействии работе гуманитарных организаций в Афганистане. Об этом корр. ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе организации, подтвердив, что Бисли встречался с представителями талибов в Дохе в среду.

"Исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли встретился с представителями "Талибана" в Дохе в среду. Он получил заверения в том, что талибы будут оказывать всяческое содействие работе агентств, отвечающих нуждам афганского народа, в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтральности, независимости", - указали в пресс-службе.

В ВПП также сообщили, что почти все их центры, в том числе в Кабуле, возобновили распределение продовольствия. "С 15 августа мы обеспечили чрезвычайной продовольственной помощью более 150 тыс. человек [в Афганистане], а всего за последний год помощь была оказана 5,5 млн человек [в стране]", - отметили в организации. По оценкам ВПП, до конца года в продовольствии будут нуждаться 14 млн человек в Афганистане, для обеспечения которых требуются $200 млн.

Все сотрудники ВПП продолжают работать, хотя некоторые дистанционно после временного перевода за границы Афганистана, уточнили в организации. "Но все шесть центров ВПП оперативны, и мы намерены продолжать оказывать помощь афганцам в это тяжелейшее время", - подчеркнули в ВПП.