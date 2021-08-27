США планируют завершить дипломатическое присутствие в Афганистане 31 августа

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. США-по-прежнему намерены завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа, планы не изменились. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы рассматриваем пути <...> продолжения взаимодействия. Президент США поручил госсекретарю продолжать дипломатические усилия с международными партнерами по обеспечению вывоза граждан третьих стран и афганцев с визами даже после завершения нашего военного присутствия, - сказала она. - Частью этого будет наличие скоординированного подхода по взаимодействию с "Талибаном" (запрещенное в РФ движение). Потому что в рамках продолжения эвакуации граждан США, третьих стран и афганцев с визами нам необходимо взаимодействовать с "Талибаном".

"Продолжение координации не означает дипломатического присутствия", - указала Псаки, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Вашингтон обсуждает с талибами сохранение посольства в Афганистане.

О возможности теракта в США

Американская администрация не считает, что группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), может совершить теракты на территории США, заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ее спросили, есть ли у "ИГ в Хорасане", по мнению Вашингтона, желание и возможности совершить теракт в США. "Мы не придерживаемся такой оценки [возможностей террористов] в данный момент", - ответила она.

Об отставках представителей военного командования

Президент США Джо Байден не собирается отправлять в отставку представителей американского военного командования из-за терактов в Кабуле, заявила пресс-секретарь Белого дома.

"Нет. Президент расценивает вчерашние события как трагедию. Потеря тех, кто служит вместе с вами, - это ужасно. Ужасно для президента, для военного командования", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, будет ли глава американской администрации требовать отставки представителей военного руководства.