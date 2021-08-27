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Смена власти в Афганистане
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СМИ: талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие и боеприпасы в течение недели

Боевики пригрозили принять меры в случае отказа, отмечает телеканал 1TV

ТАСС, 27 августа. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) уведомило жителей Кабула о необходимости сдать оружие и боеприпасы, а также принадлежащие государству автомобили в течение недели. Об этом в пятницу сообщил телеканал 1TV.

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По его данным, боевики пригрозили принять меры в случае отказа добровольно передать им оружие.

Агентство Reuters сообщало об аналогичных требованиях талибов 18 августа, когда представители движения впервые обещали, что в дальнейшем будут действовать открыто.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют ряд стран.

Теги
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