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Смена власти в Афганистане
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В Госдепе заявили, что США обсуждают с партнерами возможность признания "Талибана"

Вашингтон видел несколько позитивных и конструктивных сигналов со стороны движения, отметил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты на регулярной и постоянной основе обсуждают со своими союзниками и партнерами возможность дипломатического признания радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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"Что касается вопроса признания, то <...> мы на регулярной и постоянной основе контактируем с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы это обсуждать", - сказал он.

По словам Прайса, США видели ряд позитивных и конструктивных сигналов со стороны "Талибана", но о возможности признания режима талибов в качестве властей Афганистана пока говорить рано.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники не собираются в ближайшее время признавать за радикальным движением "Талибан" какой-либо законный статус.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики "Талибана" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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