Разведка США считает, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Разведсообщество США в своем докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу о том, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Рассекреченная версия документа, в которой суммируются выводы спецслужб, была опубликована в пятницу на сайте офиса директора Национальной разведки.

"Мы считаем, что вирус не был разработал в качестве биологического оружия", - говорится в документе.

"Большинство ведомств (входящих в разведсообщество США) также дают оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии, однако два ведомства считают, что нет достаточно свидетельств для того, чтобы давать ту или иную оценку по этому поводу", - отмечается также в тексте.

В нем подчеркивается, что разведслужбы США так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса и "их мнения до сих пор расходятся". "Все ведомства считают, что две гипотезы являются правдоподобными: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории", - говорится в опубликованной версии документа.

Президент США Джо Байден в мае заявил, что разведсообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение SARS-CoV-2: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии в КНР. Американский лидер тогда поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней. Секретная версия этого документа была представлена Байдену во вторник.