Британия разрешила выделить борт для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула

ТАСС, 27 августа. Правительство Великобритании разрешило организовать чартерный рейс для вывоза из Кабула 200 собак и кошек, которых пытался спасти глава благотворительного фонда по защите животных и бывший морпех Пен Фартинг. Об этом сообщила в пятницу в своем Twitter пресс-служба британского министерства обороны.

"По указанию министра обороны разрешение на их (Фартинга и животных) чартерный рейс было поддержано правительством Великобритании", - отмечается в твите. В нем также говорится, что Фартинга и животных разместили в аэропорту, где их поддерживают в ожидании отлета.

По информации британской вещательной корпорации Би-би-си, ранее Фартинг пытался эвакуировать животных из аэропорта Кабула, но потерпел неудачу. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сказал, что сторонники благотворительной миссии Фартинга по спасению животных отняли у его командиров "слишком много времени, <...> тогда как им следует сосредоточиться на урегулировании гуманитарного кризиса".