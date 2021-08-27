Кулеба назвал недружественным заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал неуместным заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в ЕС понадобится не менее 20 лет.

"Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20-30 лет для ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал до этого и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений ", - сказал министр в пятницу в эфире канала "Украина-24".

По его словам, Украина уже передала свое возмущение этими словами в эстонский МИД. "Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию до МИД Эстонии, посла Эстонии на Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", - подчеркнул Кулеба.

В интервью украинскому изданию "Европейская правда", опубликованном 25 августа, президент Эстонии заявила, что вступление в ЕС несет необходимость выполнения большого количества условий и Украине потребуется не менее 20 лет работы для завершения этого процесса. Кальюлайд также сказала, что Украина, несмотря на закрепление в конституции "необратимого евроатлантического курса", не сможет вступить в НАТО до возврата территорий, которые считает своими.