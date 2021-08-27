Госдепартамент подтвердил, что талибы просили США оставить своих дипломатов в Афганистане

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) ясно дали понять Вашингтону, что хотят, чтобы США сохранили свое дипломатическое присутствие в Афганистане. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"В частном порядке мы слышали от талибов то же, что они говорят публично. Я только что упоминал публичное заявление талибов о том, что они хотят, чтобы посольства оставались открытыми. В наших коммуникациях они ясно дали понять нам, что хотели бы сохранения американского дипломатического присутствия", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обращались ли талибы напрямую к США с просьбой оставить в стране своих дипломатов.

"В конечном счете, разумеется, это решать не "Талибану". Это решение, которое должны будем принять мы, отталкиваясь от главного приоритета - безопасности американских должностных лиц. Это решение, которое мы планируем также обсудить с нашими союзниками и партнерами", - добавил он.

О том, что талибы просят США сохранить свое дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода американских военных, сообщила ранее со ссылкой на источник газета The Washington Post. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее на брифинге сообщила, что пока США по-прежнему намерены завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа, планы не изменились.