Байден: США продолжат выяснять причины появления COVID-19 после публикации доклада о них

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат выяснять причины возникновения нового коронавируса и после опубликования в пятницу рассекреченной версии доклада, в которой суммируются выводы американских спецслужб о появлении COVID-19. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена в связи с обнародованием документа.

Байден рассказал, что на этой неделе получил полную версию самого доклада. "И хотя этот анализ завершен, наши усилия по пониманию происхождения этой пандемии не прекращаются. Мы сделаем все возможное, чтобы отследить причины этой вспышки, причинившей столько боли и смертей по всему миру, чтобы принять все необходимые меры предосторожности для предотвращения ее повторения", - отметил президент.

Соединенные Штаты и их партнеры продолжат добиваться от Китая предоставления информации о причинах возникновения нового коронавируса и сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил Байден.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы добиться от КНР предоставления в полной мере информации, а также сотрудничества с ВОЗ в вопросе проведения второй фазы основанного на фактах и проходящего под руководством экспертов расследования с целью определить происхождение COVID-19, в том числе путем предоставления доступа ко всем соответствующим данным и свидетельствам", - отметил президент.

Он утверждал, что "по сей день КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и скрывать информацию, несмотря на то что число жертв этой пандемии продолжает расти".